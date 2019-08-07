Милан, Италия, , 14:43 — REGNUM

С 2006 по 2018 годы работающие в Италии иммигранты купили недвижимость на общую сумму в 100 млрд евро, передает Mediaset в среду, 7 августа, со ссылкой на исследование экспертов.

Было заключено 860 тысяч сделок. Средняя стоимость приобретаемого иммигрантами жилья, таким образом, чуть более 100 тыс. евро.

В своих домах и квартирах живут 21,5% работающих в Италии иммигрантов, 63,5% живут в съемном жилье, 7,7% — по месту работы, 7,3% — у родственников и земляков.

В первом полугодии 2019 года число сделок по покупке недвижимости иммигрантами в сравнении с аналогичным периодом 2018 года выросло на 13,7%, было заключено около 58 тысяч сделок.

Чаще всего иммигранты покупают жилье в Милане, Риме, Бари и Турине.