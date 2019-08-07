Сеул, , 14:43 — REGNUM

Южнокорейский консорциум инвестировал средства в регазификационный терминал сжиженного газа в Чили. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании Hanwha Investment & Securities.

По их словам, это первый случай инвестирования южнокорейских средств в южноамериканскую инфраструктуру.

Известно, что южнокорейский консорциум, состоящий из Hanwha Investment & Securities, IBK Securities, Infra Parthers Management Korea, подписал контракт на приобретение 37% акций терминала сжиженного газа компании GNL Mejillones.

По предварительным данным, сумма инвестиций составила 250 млрд вон (~$205, 74 млн).

Известно, что терминал сжиженного природного газа, расположенный в городе Сантьяго, является самым большим резервуаром для хранения СПГ на суше. Общая площадь терминала составляет 187 тыс. кв. м.