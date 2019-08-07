Тула, , 14:38 — REGNUM

Левша, который подковал блоху. Самовар, с которым в Тулу не ездят. Пряники, которыми лакомятся по всей стране. Всё это — о Тульской области, и эти символы жителям России прекрасно известно. Но у Тульской области ещё есть что развивать в туристическом, культурном, историческом плане. И имеются в виду не Большая засечная черта и Кремль (за это направление уже взялись: 500-летие грядет), а скромную, где-то забытую, но уже возрождающуюся филимоновскую игрушку. Некогда популярные глиняные «свистульки» в виде барынь, всадников, коров, медведей, петухов подзабыли. Теперь же прикладной художественный промысел, насчитывающий тысячу лет существования, вписывается в современную историю региона.

На фестивале «Сказки деда Филимона» 2019.ded-filimon.ru

Достойно внимания губернатора и президента

Для того чтобы что-то сохранить, об этом нужно говорить. Так решил Сергей Кузнецов, который десять лет назад открыл на родине промысла частный музей Филимоновской игрушки. А еще через четыре года организовал в Одоево фестиваль гончарного искусства.

«Мы отличаемся от других фестивалей, которые проходят и в Тульской области, и в соседних регионах, — объясняет руководитель проекта «Сказки деда Филимона», учредитель частных музеев филимоновской игрушки Сергей Кузнецов. — Приглашаем только гончаров, мастеров глиняной игрушки и тех, кто работает с керамикой».

Мастер-класс по изготовлению игрушки 2019.ded-filimon.ru

В 2019 году в Одоев приехали 120 мастеров из 20 регионов страны и один представитель из Луганска. Шесть лет назад фестивалю «Сказки деда Филимона» дали импульс в министерстве культуры Тульской области. Идейный вдохновитель смог представить свой проект и получить грант. С тех пор фестиваль поддерживают областными субсидиями, партнерскими и спонсорскими вложениями. При этом один день проведения фестиваля, который организуется раз в два года, обходится в 1,2 млн рублей.

«За четыре фестиваля (восемь лет его существования) у нас есть наработки, контакты и партнеры. Но все равно есть затраты, от которых мы уйти не можем: реклама, пиар в социальных сетях и т. д. Если хочешь конкурировать с другими событиями, то будь готов вкладываться», — подчеркивает организатор.

По словам Сергея Кузнецова, музей Филимоновской игрушки удостоился внимания и губернатора Тульской области Алексея Дюмина, и президента страны Владимира Путина. Так, глава региона в 2016 году (ещё в качестве врио) побывал в музее и даже принял участие в мастер-классе по росписи.

На встрече с Владимиром Путиным «пиарщики» одоевского промысла смогли поднять вопросы развития частных музеев, туризма в муниципальных районах. Отсюда — и способ продвижения региона, а также отдельно взятого района, как места для отдыха и расширения кругозора.

Одоевский бренд — путь развития муниципалитета

Два года подготовки и всего лишь один день фестиваля «Сказки деда Филимона». В атмосферу гончарного искусства и глиняной игрушки погружаются не только мастера, но и местные жители, и гости райцентра Одоева.

Руководитель проекта Сергей Кузнецов признается, что ориентир в первую очередь идет на ремесленников. Однако без туристов праздника тоже не будет. В этом году филимоновский фестиваль собрал более 4 тыс. гостей.

«В основе своей, по нашим подсчетам, это жители Тулы и Тульской области, Подмосковья, Калужской, Воронежской, Орловской областей. В мастер-классах участвовали гости из Томска, Ленинградской, Липецкой и Владимирской областей, — рассказал Кузнецов. — Мы кропотливо собирали эту статистику для дальнейшего продвижения фестиваля».

Продвигать бренд и говорить о художественном ремесле Одоевского района, о дарах этой земли и уникальной глине необходимо не только с помощью фестиваля. В этом году на фестивале представили книгу об одоевском бренде, провели конкурс мастеров «Этой ярмарки краски» и ярмарку филимоновских игрушек.

Фестиваль «Сказки деда Филимона» в год его рождения рассматривали с целью сохранения промысла и привлечения к нему внимания. Сегодня его рассматривают как элемент развития муниципального образования.

«Да, мы частный музей, но мы все в одной лодке, и у нас есть поддержка не только со стороны губернатора Алексея Дюмина, но и со стороны районных властей, так как всем очевиден результат», — говорит Кузнецов.

Филимоновская игрушка 2019.ded-filimon.ru

Эксперты ранее заявляли, что жители Тульской области, в особенности таких старинных русских городов, как Одоев и Белев, жаждут разнообразия культурной жизни. К примеру, аналитик в сфере культурологии Сергей Ходос отмечал, что современное общество интересуется непосредственным участием в событии, мастер-классах. В этом вопросе стоит лишь подключить качественный менеджмент.

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Закрепиться законодательно и расширяться

В конце июля Совет Федерации одобрил законопроект о так называемых «региональных брендах». Разработано положение, которое обеспечивает правовую охрану не только наименованиям мест происхождения товаров, но и географическим указаниям.

Законом о наименовании места происхождения товара с 1992 года воспользовались 200 средств — к примеру, закреплён законодательно оренбургский пуховый платок, адыгейский сыр, башкирский мёд, астраханские помидоры, вологодское кружево хохлома, гжель, тульский пряник.

Одоевской филимоновской игрушке стоит пополнить этот список.

По мнению руководителя «Института региональной экспертизы» Дмитрия Михайличенко, Тульская область имеет значительный потенциал по развитию региональных брендов и филимоновская игрушка — один из них.

«Потенциал этого бренда далеко не исчерпан. В последние годы в Туле начали появляться игровые детские площадки, оформленные в стиле филимоновской игрушки. В будущем могут возникать целые парки аттракционов и даже нечто более масштабное. Учитывая близость Москвы такой парк аттракционов, по образцу, например, парижского диснейленда, оформленный в стилистике филимоновской игрушки и других традиционных русских сюжетов, безусловно, пользовался бы популярностью», — отмечает эксперт.

Эксперт считает, что это масштабный мегапроект, но для того чтобы у России была своя мягкая сила, реализация такого проекта необходима. Иначе «наше подрастающее поколение так и будет ориентироваться на героев художественных и мультипликационных фильмов, выпускаемых в США».

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что до 2024 года Тульская область на программу «Развитие культуры и туризма» заложила средства федерального, регионального, муниципального бюджетов и внебюджетных источников в размере 10,7 млрд рублей.