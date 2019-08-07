Севастополь, , 14:32 — REGNUM

Ремонт канализационного коллектора, много лет загрязняющего море в Севастополе, будет стоить миллион рублей, работы начнутся в ближайшее время. Об этом 7 августа журналистам сообщил и.о. губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

«Если всё будет так, как мы предполагаем, то стоимость проблемы окажется 1 млн рублей. Понадобится неделя работы специалистов — поставим хомут», — отметил губернатор.

По его словам, специалисты обследуют всю трубу на предмет её целостности — в последний раз это делалось в 2004 году.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что пробы воды на пяти пляжах Севастополя — «Мыс Хрустальный», «Городской», «Мраморный», «Парк Победы», «Омега» — не соответствуют требованиям санитарных правил. Сейчас они временно закрыты для купания.

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