Севастополь, 7 августа 2019, 14:32 — REGNUM
Ремонт канализационного коллектора, много лет загрязняющего море в Севастополе, будет стоить миллион рублей, работы начнутся в ближайшее время. Об этом 7 августа журналистам сообщил и.о. губернатора Севастополя Михаил Развожаев.
По его словам, специалисты обследуют всю трубу на предмет её целостности — в последний раз это делалось в 2004 году.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что пробы воды на пяти пляжах Севастополя — «Мыс Хрустальный», «Городской», «Мраморный», «Парк Победы», «Омега» — не соответствуют требованиям санитарных правил. Сейчас они временно закрыты для купания.
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