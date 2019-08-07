Москва, , 14:29 — REGNUM

Объединенная транспортно-логистическая компания (ОТЛК), владеющая 50% плюс 2 акциями ПАО «ТрансКонтейнер», выставила их на аукцион с начальной ценой 36,159 млрд рублей. Об этом 7 августа сообщает пресс-служба компании «Российские железные дороги».

«Торги будут проводиться в форме открытого аукциона с подачей предложений о цене акций в открытой форме. Участникам аукциона будет предложена 6 947 391 обыкновенная именная акция номинальной стоимостью 1 тыс. рублей каждая», — говорится в сообщении.

Условия аукциона предусматривают реализацию контрольного пакета одним лотом. Организатором аукциона является АО «ВТБ Капитал». Заявки будут приниматься с 8 по 15 ноября 2019 года. Отмечается, что для участия в аукционе претенденту необходимо будет внести на расчётный счёт ОТЛК задаток в размере 10% стартовой цены продажи акций.

ПАО «ТрансКонтейнер» — крупнейший российский оператор контейнерных перевозок. Компании принадлежит примерно 42% профильного рынка, а объём перевозок в 2018 году составил 1,9 млн в двадцатифутовом эквиваленте.

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