Берлин, , 14:27 — REGNUM

Санкции Соединённых Штатов, направленные против газопровода «Северный поток — 2», превратят энергетическую политику Евросоюза в «игрушку США». Такое мнение высказал председатель Восточного комитета немецкой экономики Вольфганг Бюхеле.

По его словам, которые приводит издание Die Welt, последние санкционные проекты США в первую очередь навредят предприятиям из таких дружественных стран, как Германия, Франция, Италия, Нидерланды, Австрия и Швейцария. Бюхеле уверен, что это приведёт к «неизбежному расколу» между ЕС и США и нанесёт большой ущерб обеим сторонам.

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«В Европе нам нужны все варианты — новые возможности трубопроводов, такие как Nord Stream 2, транзит газа через Украину и возможность импорта СПГ — для решения задач, стоящих перед нами в связи с изменением климата и планируемым Германией отказом от угля и ядерной энергии», — отметил глава комитета.

Вольфганг Бюхеле напомнил, что, благодаря посредничеству Германии, в сентябре был запланирован очередной раунд переговоров между ЕС, Россией и Украиной по новому транзитному договору.

«Новые санкционные решения со стороны США сильно повлияют на эти текущие переговоры», — заключил Бюхеле.

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Как сообщало ИА REGNUM, 31 июля комитет Сената Конгресса США по международным делам проголосовал за законопроект о санкциях против всех компаний, которые участвуют в строительстве «Северного потока — 2». Документ предполагает запрет на въезд в США и заморозку находящихся в юрисдикции США активов любых лиц, причастных к «продаже, аренде, предоставлению или содействию в предоставлении» судов для укладки по дну Балтийского моря любых российских трубопроводов на глубине 30 метров и более.

Теперь за проект закона должен проголосовать Сенат, затем Палата представителей, и уже потом он поступит на подпись президенту США Дональду Трампу

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