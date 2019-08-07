Астрахань, , 14:27 — REGNUM

В Астраханскую область с рабочим визитом 7 августа прибыл министр транспорта России Евгений Дитрих. Как сообщила пресс-служба областной администрации, международный аэропорт Астрахани стал первой точкой, которую посетили главы минтранса и врио губернатора Астраханской области Игорь Бабушкин. Темой для обсуждения стали планы его реконструкции.

С начала 2019 года из аэропорта Астрахани открыто шесть новых авиарейсов: в Ростов-на-Дону, Сочи, Краснодар, Казань, Атырау и Баку. Последующее развитие маршрутов требует модернизации аэропорта, которая обойдётся в мять миллиардов рублей. Часть средств готов вложить аэропорт, но ему потребуется поддержка из федерального бюджета.

За шесть месяцев 2019 года международный аэропорт Астрахань обслужил более 302 тысяч пассажиров. В июне 2019 года пассажиропоток в аэропорту составил более 57 тысяч пассажиров. По итогам 2019 года прогнозируется увеличение пассажиропотока на 8% — после открытия новых рейсов.