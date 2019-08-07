Курган, , 14:22 — REGNUM

В Курганской области с начала 2019 года объёмы экспорта продовольственных товаров возросли в два раза и составили $11,6 млн. В 2018 году за аналогичный период экспорт составлял $5,5 млн, сообщили корреспонденту ИА REGNUM пресс-службе главы региона.

Отмечается, что в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» в Курганской области объемы экспорта продовольственных товаров к 2024 году должны увеличиться в 3,4 раза к уровню 2017 года.

Заместитель директора регионального департамента агропромышленного комплекса Владимир Марфицин информировал, что в 2019 году прошли первые поставки в Иран 1,3 тыс. тонн ячменя.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с осени 2019 года Курганская область начнёт поставлять зерно в Китай.

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