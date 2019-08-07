Бишкек, , 14:05 — REGNUM

«На сегодняшний день только 40% детей в Киргизии охвачены дошкольным образованием. Согласно программе правительства, к 2023 году этот показатель должен составлять 80%», — заявила вице-премьер-министр Алтынай Омурбекова в ходе профильного совещания.

По словам чиновницы, несмотря на активную работу властей по строительству и возвращению в собственность государства детских садов, вопрос нехватки детских образовательных организаций стоит очень остро.

Для решения этой проблемы запускается программа государственного социального заказа, согласно которой государство планирует покрыть 50% стоимости услуг частных детских садов.

«На государственную поддержку могут рассчитывать многодетные и социально уязвимые семьи, а также семьи, потерявшие кормильца и государственные и муниципальные служащие, чья месячная зарплата менее 10 тысяч — 12 тысяч сомов (9,3 тысячи — 11,2 тысячи рублей). Заявки также могут подавать семьи, где один из родителей имеет инвалидность I или II группы», — отметила она.

Также вице-премьер сообщила, что до конца 2019 года в столице Киргизии планируется разместить в частные детские сады 1000 детей, а в городе Оше — 500 детей.

На это потребуется до 48 млн сомов (более 44,9 млн рублей) в год. Финансирование социального заказа будет осуществляться мэрей городов Бишкек и Ош, а также министерством образования и науки.