Мадрид, , 13:48 — REGNUM

Приостановка импорта американской сельскохозяйственной продукции и анонсированное прекращение рейсов Air China между Пекином и Гавайями (линия перестанет функционировать в конце месяца) стали последними на текущий момент эпизодами торговой войны, которую с марта прошлого года ведут между собой Дональд Трамп и его китайский коллега Си Цзиньпин, пишет испанское издание ABC.

Контейнеры Иван Шилов © ИА REGNUM

Напряжение в отношениях азиатского гиганта с первой экономикой мира добавило фактор нестабильности и недоверия к ситуации на остальных рынках, которые с прошлой недели страдают от взлетов и падений, провоцирующих начало еще одной войны, подковерной и необъявленной, — войны валют. А это, в свою очередь, грозит увеличением неопределенности, которая в последние месяцы и так парализовала рост мировой экономики.

«Правила свободного мира предписывают соревноваться на равных условиях, а Китай, сделав наиболее жесткий капитализм моделью развития, исказил мировую торговлю с помощью системы, основанной на эксплуатации труда, низких ценах и преградах для иностранных инвестиций, — считает ABC. — При этом односторонняя политика администрации Трампа, связанная с национализмом, не смогла устрашить Пекин, а только вызвала волну вмешательств в международную экономику, базирующихся на скрытой девальвации и низких — если не отрицательных — процентных ставках».

Вынужденный защищаться, Евросоюз тоже вторгся в свою экономику посредством финансовой политики, но лучшим его оружием остается решительная поддержка открытия рынков — Канады, например, или, не так давно, Меркосура — и либерализация торговли. В современных условиях действовать в одиночку и замыкаться внутри группировок — кратчайший путь к обнищанию, считает испанское СМИ.