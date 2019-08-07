Сеул, , 13:43 — REGNUM

Представители южнокорейской клиники Yonsei Gunwoo Hospital подписали деловое соглашение совместно с представителями российского медицинского центра «МедПроф». Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей клиники.

По их словам, медицинские учреждения двух стран будут не только сотрудничать в сфере медицинских услуг, но и будут развивать рынок медицинских услуг.

Известно, что Дмитрий Ким, представитель Leader Consulting Group, являющейся головной компанией медицинского центра, совместно с представителями компании-партнеров KoRusRich лично посетил клинику Yonsei Gunwoo Hospital, получил лечение, после чего обсудил сотрудничество.

По данным источника, визит Кима в клинику был обусловлен необходимостью расширить свой бизнес и выйти на зарубежные рынки.