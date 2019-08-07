Санкт-Петербург, , 13:40 — REGNUM

За первые шесть месяцев 2019 года двадцать крупнейших автодилеров Санкт-Петербурга реализовали 59 527 новых легковых и легких коммерческих автомобилей. Это всего на 0,3% больше показателя за аналогичный период 2018 года.

Как отмечает 7 августа профильное агенство «Auto-Dealer-СПб», 20 ведущих автодилеров в настоящее время контролируют более 80% авторынка Петербурга. Это говорит о продолжающейся концентрации продаж на автомобильном рынке города.

Гендиректор «Auto-Dealer-СПб» Михаил Чаплыгин отмечает пусть небольшой, но имеющийся суммарный рост продаж у дилеров, входящих в топ-20, на фоне незначительного снижения реализации автомобилей в Петербурге по итогам первого полугодия.

«В этот период на динамику рынка и изменения в рейтинге особое воздействие оказало завершение продаж легковых автомобилей Ford. Некоторым дилерам марки на фоне скидок от импортера удалось добиться положительных результатов», — пояснил эксперт.

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