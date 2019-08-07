Нью-Дели, , 18:00 — REGNUM

Фонд национального благосостояния Сингапура GIC Private Limited инвестирует в инфраструктуру Индии 44 млрд рупий (620 млн долларов). Об этом 6 августа сообщило индийское новостное издание Адж так.

Указанные средства будут вложены в IRB Infrastructure Developers Limited — одну из ведущих компаний Индии по строительству автомагистралей. В рамках сделки IRB передаст девять своих проектов в ведение частного фонда по строительству и эксплуатации автомобильных дорог. Сообщается, что IRB будет владеть контрольным пакетом акций указанного фонда, составляющим 51% уставного капитала.

Официальные представители IRB подчеркнули, что предметом сделки станут автомобильные дороги по всей Индии общей протяжённость более 1200 км. Указанные инфраструктурные объекты расположены вдоль стратегически важных экономических коридоров и туристических хабов в штатах Уттар-Прадеш, Харьяна, Раджастхан, Гуджарат, Махараштра, Карнатака. Три проекта уже были введены в эксплуатацию, остальные находятся на различных стадиях реализации.