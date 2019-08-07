Тверь, , 13:37 — REGNUM

Все водители трамвайного парка города Твери были уволены с формулировкой «по соглашению сторон» 5 и 6 августа, сообщается в группе «ВКонтакте» «Транспорт Твери: Трамвай, Автобус, Троллейбус».

»Как выяснили мы у водителей трамвая, им сообщили, что сокращать никого не будут, и если они сами не напишут заявление на увольнение, то найдут причины их уволить», — говорится в сообщении.

В администрации города заявили, что мера направлена на оптимизацию расходов бюджета на заработную плату сотрудникам, фактически находящимся в простое: трамвайное движение в Твери прекратилось в ноябре 2019 года, тогда говорилось, что решение временное и связано с плохим состоянием полотна.

«Ежемесячно в среднем каждому водителю выплачивалось 12 тысяч рублей. В то же время большинство специалистов, по информации предприятия, параллельно уже устроились на другую работу. Необходимо отметить, что всем водителям в качестве альтернативы расторжения договора предлагались вакантные должности в МУПе. Сотрудники высказали согласие на включение в базу специалистов, трудовые отношения с которыми будут возобновлены, как только в городе будет восстановлено трамвайное движение», — цитирует Tverigrad представителя мэрии.

Отметим, 30 июля по итогам заседания правительства, где обсуждалась новая модель пассажирских перевозок, губернатор Игорь Руденя заявил, что о ликвидации трамвайного движения в Твери речи не идёт — таких планов нет.