Иркутск, , 13:36 — REGNUM

Подрядчиком работ по обследованию и испытанию Глазковского моста через реку Ангара в городе Иркутске выбран Томский государственный архитектурно-строительный университет (ТГАСУ), в соответствии с конкурсной процедурой. Об этом 7 августа сообщает пресс-служба вуза.

Специалисты ТГАСУ до 15 октября оценят техническое состояние несущих конструкций Глазковского моста, проверят соответствие несущих конструкций нормам по безопасности движения, грузоподъёмности, долговечности и ремонтопригодности сооружения с оценкой соответствующих параметров. Также специалисты из Томска дадут оценку геодинамической безопасности моста в условиях сейсмичности Иркутска и активности Ангарского разлома.

Так как объем работы на объекте довольно обширный к сотрудничеству будут привлечены и учёные других сибирских вузов — СибГУПС из Новосибирска, ИрГУПС из Иркутска, СибАДИ из Омска.

Глазковский мост построен в 1931—1936 годах по проекту инженера П.Н. Поликарпова и архитектора И.А. Француза как памятник В.И. Ленину. Общая длина моста — 1245 метров. Он опирается на пять речных и 32 береговые опоры. Конструкция моста долгое время оставалось единственной в Советском Союзе и Европе.