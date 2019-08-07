Пномпень, , 13:33 — REGNUM

Около 1,29 млн китайских туристов посетили Камбоджу за первую половину 2019 года, что на 38,7% больше, чем за тот же период 2018 года, сообщает 7 августа агентство Синьхуа.

Китай по-прежнему является крупнейшим источником туристов для этой страны Юго-Восточной Азии, составив 38,7% от общего числа посещений королевства иностранными гражданами в период с января по июнь 2019 года.

Как сообщил министр туризма Камбоджи Тхонг Кхон, Китай является огромным рынком для камбоджийской туристической отрасли.

«Мы надеемся привлечь около 2,6 млн китайских туристов в страну в 2019 году, 3 млн в 2020 году, 5 млн в 2025 году и до 8 млн в 2030 году», — заявил Тхонг.

Согласно докладу Министерства туризма Камбоджи, в общей сложности 3,33 млн иностранных туристов посетили Камбоджу за первую половину 2019 года, что на 11,2% больше, чем за аналогичный период 2018 года. При этом, туризм является одним из четырех основных статей дохода экономики страны.

В 2018 году Камбоджу посетили 6,2 млн иностранных туристов, включая 2 млн китайских, принеся доход в размере $4,35 млрд, а туризм составил 12,7% ВВП страны.