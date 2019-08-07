Аддис-Абеба, , 14:47 — REGNUM

В Аддис-Абебе в ближайшее время начнет работу завод по сборке приборов для обнаружения и добычи золотоносной руды и золота. Завод, принадлежащий компании Al Hilali Group из Дубая, начнет собирать золотодобывающее оборудование в Эфиопии в сотрудничестве с компанией Minelab Metal Detectors из Австралии. Об этом сообщило эфиопское новостное издание Fana.

Генеральный директор эфиопской госкорпорации Mineral, Petroleum and Bio-fuel Corporation (EMPBC) Мулюгета Сеид сообщил, что использование высокотехнологичного оборудования, произведенного на новом заводе, позволит шахтерами-ремесленниками спасти свои резко падающие доходы последние пять лет. Корпорация EMPBC намерена предоставлять новое оборудование в аренду молодежи для создания рабочих мест.

«Собранные устройства будут испытаны на реальных месторождениях золота уже в самое ближайшее время», — добавил генеральный директор.

Президент компании Minelab Питер Чарльзуорт заявил, что их устройства обнаруживают небольшие кусочки и тонкодисперсные образцы золота в минерализованных почвах на глубине до метра. Генеральный директор Al Hilali Group Амгед эль-Рашид отметил, что цена на различные модели детекторных устройств будет начинаться от 1,5 тысяч долларов США. Эль-Рашид добавил, что эти устройства уже доказали свою эффективность в шести африканских странах.