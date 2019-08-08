Аддис-Абеба, , 08:30 — REGNUM

Эфиопия и Африканский банк развития (АБР) подписали соглашение о предоставлении Аддис-Абебе кредита на сумму 95,6 млн долларов США для финансирования первого этапа строительства скоростной автомагистрали Адама-Аваш и транспортного коридора Эфиопия-Джибути. Денежных средств от первого транша АБР хватит только на то, чтобы проложить 60 км скоростных автомагистралей от Адамы до города Мелка-Джило. Об этом сообщило эфиопское информационное агентство ENA.

Министр финансов Эфиопии Ахмед Шиде заявил, что реализация данного проекта поспособствует усилению региональной интеграции на Африканском Роге в сфере торговли и транспорта за счет улучшения карты дорожной сети, безопасности дорожного движения и позволит сэкономить время перевозки грузов и снизить эксплуатационные расходы. Ожидается, что грузоперевозчики, путешественники, инвесторы в агробизнес и другие пользователи магистрали получат выгоду от улучшения дорожного сообщения после завершения проекта. По словам министра, это также создаст рабочие места для местных жителей, особенно среди молодежи и женщин, и улучшит доступ к медицинским и образовательным учреждениям.

Глава представительства Африканского банка развития в Эфиопии Абдул Камара заявил, что транспортный коридор Эфиопия-Джибути станет трамплином для региональной интеграции. Транспортный коридор планируется реализовать в 3 этапа.