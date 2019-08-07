Самара, , 13:25 — REGNUM

Объем финансирования на строительство дороги на 23 км Московского шоссе в Самаре сокращен на 55 миллионов рублей. Об этом 7 августа сообщает CityTraffic.

Данные изменения в городскую программу по развитию жилищного строительства были внесены постановлением администрации города Самары.

Согласно документу, на строительство данного объекта предусмотрено 210 млн рублей. Из них 168 млн рублей планируется выделить из областного бюджета и 42 млн рублей будет направлено из бюджета города.

Напомним, что ранее на строительство дороги на 23 км Московского шоссе планировалось потратить 265,9 млн рублей.