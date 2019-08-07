Ульяновск, 7 августа 2019, 13:25 — REGNUM
В Ульяновске провели анализ транспортной сети и планируют продолжить оптимизацию. В основном речь идёт о дублирующих маршрутах, сообщает администрация областного центра.
Программа по оптимизации маршрутной сети разработана для «повышения эффективности работы пассажирских перевозок». Проведённое исследование показало, что коэффициент дублирования связей составляет 4,3 при нормативном показателе равном 1,2−1,4, поэтому планируется сократить число дублирующих маршрутов вдвое.
В частности, из 14 трамвайных маршрутов предполагается сохранить четыре (№№ 4, 5, 10 и 22), изменить маршрут движения семи и отменить два (№№ 2, 17), которые чиновники считают «маловостребованными». Что касается Заволжского района, то новая сеть троллейбусов предусматривает сохранение без изменения двух троллейбусных маршрутов, отмену трёх и изменение семи.
В администрации Ульяновска напоминают, что ранее «по экономическим причинам» было закрыто более 15 автобусных маршрутов. В настоящее время под вопросом ещё ряд маршрутов.