Ульяновск, , 13:25 — REGNUM

В Ульяновске провели анализ транспортной сети и планируют продолжить оптимизацию. В основном речь идёт о дублирующих маршрутах, сообщает администрация областного центра.

Схема оптимизации маршрутной сети в Ульяновске Ulmeria.ru

Программа по оптимизации маршрутной сети разработана для «повышения эффективности работы пассажирских перевозок». Проведённое исследование показало, что коэффициент дублирования связей составляет 4,3 при нормативном показателе равном 1,2−1,4, поэтому планируется сократить число дублирующих маршрутов вдвое.

В частности, из 14 трамвайных маршрутов предполагается сохранить четыре (№№ 4, 5, 10 и 22), изменить маршрут движения семи и отменить два (№№ 2, 17), которые чиновники считают «маловостребованными». Что касается Заволжского района, то новая сеть троллейбусов предусматривает сохранение без изменения двух троллейбусных маршрутов, отмену трёх и изменение семи.

В администрации Ульяновска напоминают, что ранее «по экономическим причинам» было закрыто более 15 автобусных маршрутов. В настоящее время под вопросом ещё ряд маршрутов.