Симферополь, , 13:18 — REGNUM

Подготовка и обустройство пяти скважин, которые смогут полностью обеспечить водой Кировский район Крыма, будет стоить 40 млн рублей. Об этом 7 августа на выездном совещании заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.

«Мы выделяем «Крымгеологии» 40 млн рублей на подготовку и обустройство пяти скважин, которых будет достаточно, чтобы в полном объёме обеспечить все населенные пункты Кировского района чистой водой», — уточнил глава РК.

По его словам, скважин будут бурить в сёлах Первомайское, Жемчужина Крыма, Новопокровка, Пруды и Добролюбовка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что подрядчик не смог решить проблему водоснабжения мемориального комплекса жертвам депортации народов Крыма на железнодорожной станции «Сирень» под Бахчисараем, поскольку была допущена ошибка на этапе проектирования.

Об этом: В Крыму не могут решить проблему водоснабжения мемориала жертвам депортации