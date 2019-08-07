Москва, , 13:16 — REGNUM

Специалисты Улан-Удэнского авиационного завода досрочно изготовили очередную партию транспортных вертолётов Ми-8АМТ по контрактам с Государственной транспортной лизинговой компанией. Об этом 7 августа сообщает пресс-служба холдинга «Вертолёты России».

Винт вертолета (cc) Roberta F

Всего заводу предстоит изготовить 23 вертолета в 2019—2020 годах. В настоящее время предприятие передано семь из четырнадцати машин по первому контракту и девять вертолетов — по второму. Эксплуатацию новой техники на условиях лизинга будет осуществлять авиакомпания «Скол».

Управляющий директор АО «У-УАЗ» Леонид Белых "По просьбе заказчика мы поставили на машины дополнительное оборудование. Воздушные суда оборудованы бортовой стрелой с лебедкой СЛГ-300, наличие которой значительно расширяет сферу применения вертолетов. А благодаря установленным дополнительным внешним топливным бакам увеличивается дальность полета».

Добавим, авиакомпания «Скол» специализируется на грузовых и пассажирских авиаперевозках, работах по пожаротушению, авиационных работах в России и на территории зарубежных стран.

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