Москва, 7 августа 2019, 13:16 — REGNUM
Специалисты Улан-Удэнского авиационного завода досрочно изготовили очередную партию транспортных вертолётов Ми-8АМТ по контрактам с Государственной транспортной лизинговой компанией. Об этом 7 августа сообщает пресс-служба холдинга «Вертолёты России».
Всего заводу предстоит изготовить 23 вертолета в 2019—2020 годах. В настоящее время предприятие передано семь из четырнадцати машин по первому контракту и девять вертолетов — по второму. Эксплуатацию новой техники на условиях лизинга будет осуществлять авиакомпания «Скол».
Добавим, авиакомпания «Скол» специализируется на грузовых и пассажирских авиаперевозках, работах по пожаротушению, авиационных работах в России и на территории зарубежных стран.
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