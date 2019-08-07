Москва, , 13:26 — REGNUM

Проблема российской экономики не в том, что в стране слишком много людей, взявших кредит, а в том, что из-за низких доходов населения слишком много людей не могут расплатиться по этим долгам, считает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он заявил 7 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя итоги опроса, проведённого ВЦИОМ, который показал, что больше половины жителей РФ имеют непогашенные кредиты.

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«Данные опроса общественного мнения — это не совсем точная статистика, — отметил Колганов. — Насколько мне известна статистика по закредитованности населения, количество людей, у которых есть непогашенные кредиты, меньше 50%. Но даже если половина населения и имеет непогашенные кредиты, это значит лишь то, что они такие кредиты брали. Само по себе это не проблема. Другой вопрос, какая доля населения имеет затруднения с оплатой кредитов, просрочки платежей и так далее. И хотя общий уровень кредитной нагрузки на население у нас ниже, чем в Штатах, в России есть проблема с долей просроченных задолженностей и с долей доходов, которые население тратит на погашение кредитов. Здесь у нас положение не слишком красивое с точки зрения международной статистики, и мы приближаемся к самым последним местам».

Иными словами, как подчеркнул экономист, проблема не в том, что население закредитовано, а в том, что очень велик процент тех, кто не может по этим долгам рассчитаться.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным ВЦИОМ, более половины жителей России (51%) имеют непогашенные кредиты (51%). При этом число граждан с открытыми кредитами за два года снизилось на 6% (в 2017 году — 57%).

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