Москва, 7 августа 2019, 13:26 — REGNUM
Проблема российской экономики не в том, что в стране слишком много людей, взявших кредит, а в том, что из-за низких доходов населения слишком много людей не могут расплатиться по этим долгам, считает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он заявил 7 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя итоги опроса, проведённого ВЦИОМ, который показал, что больше половины жителей РФ имеют непогашенные кредиты.
Иными словами, как подчеркнул экономист, проблема не в том, что население закредитовано, а в том, что очень велик процент тех, кто не может по этим долгам рассчитаться.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным ВЦИОМ, более половины жителей России (51%) имеют непогашенные кредиты (51%). При этом число граждан с открытыми кредитами за два года снизилось на 6% (в 2017 году — 57%).
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