Москва, , 13:10 — REGNUM

В России ежегодно регистрируется 20−30 новых онкологических заболеваний из-за вредных профессий, передает «Медвестник».

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Однако, по словам главного внештатного профпатолога Минздрава России Игоря Бухтиярова, реальные цифры — 8−12 тыс. (с учетом количества канцерогенных производств).

В России до 39% граждан работают в не отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям условиях, 10 млн — на вредных и опасных производствах.

При этом за последние 5−10 лет качество медосмотров работников вредных производств резко упало. По мнению профпатолога, снизить смертность от онкозаболеваний поможет совершенствование нормативно-правовой базы в области диагностики и лечения профзаболеваний.

Как сообщало ИА REGNUM, жители России назвали основные факторы и риски возникновения и развития онкологических заболеваний. Это плохая экология (67%), курение (36%) и нездоровое питание (36%).

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