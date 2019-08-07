Рязань, , 13:04 — REGNUM

Капитальный ремонт подводного перехода магистрального нефтепродуктопровода Новки-Рязань через Оку в Рязанской области завершили специалисты компании «Транснефть-Верхняя Волга». Об этом 7 августа сообщает пресс-служба предприятия.

Работы на участке магистрального нефтепровода начались в ноябре 2018 года. За это время специалисты компании выполнили заглубление основной и резервной ниток линейной части трубопровода, приведя его к нормативным показателям. Выполнены подводно-технические работы по засыпке участка подводного перехода в русле Оки, всего было использовано более 18,5 тыс. кв метров грунта.

Отмечается, что после проведения капремонта на объекте будет обеспечена бесперебойная транспортировка нефтепродуктов. Плановые ремонтные работы осуществлялись без остановки перекачки по МНПП Новки-Рязань.

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