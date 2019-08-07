Пекин, , 13:03 — REGNUM

Юань драматически просел относительно доллара США, уступив американской валюте 313 базисных пунктов, сообщает 7 августа агентство Синьхуа.

Теперь паритетный курс китайской национальной валюты вплотную приблизился в психологической отметке 7 юаней за доллар США, достигнув очень низкой отметки на уровне 6,9996 за доллар. Буквально еще 2 августа курс юаня составлял 6,8996 за доллар. Таким образом за пять дней курс обвалился ровно на 1000 базисных пунктов.

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Напомним, США обвинили Китай в манипуляции курсом валют в интересах его торговли. Кроме того, они заявили о введении новых пошли на китайскую продукцию. Китай, в свою очередь всё отрицает, высказывает сожаление, что США и их президент могли такое подумать и продолжает ронять курс юаня.

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