Сеул, , 14:59 — REGNUM

Южнокорейский производитель электроники Samsung Electronics представил новинку — умные часы второго поколения Galaxy Watch Active 2. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Релиз состоялся спустя всего лишь шесть месяцев после выпуска первой модели, отмечают аналитики. Новое устройство обладает расширенным набором фитнес-функций, а также новым модулем связи, благодаря которому пользователи смогут совершать звонки без использования телефона (речь идёт о модели с сим-картой). Часы представлены в двух размерах — 40 и 44 мм в диаметре, а также в двух стилях — легкие из алюминия с резиновым ремешком и классические из стали с кожаным ремешком. Также Часы оснащены вращающимся колесиком для удобной навигации.

Galaxy Watch Active 2 отслеживают 39 параметров физической активности, а также контролируют кровяное давление и уровень стресса; кроме того, с сих помощью можно осуществлять онлайн-перевод на 16 языков. Цены и дата поступления в продажу пока не сообщаются.