Берлин, , 13:01 — REGNUM

Вопросы развития транспортной инфраструктуры обсудили посол Узбекистана в Германии Набижон Касимов и государственный секретарь федерального министерства транспорта и дигитализации ФРГ Гуидо Берман. Об этом 7 августа сообщили в пресс-службе МИД Узбекистана.

Во время переговоров стороны обсудили сотрудничество в области воздушного, автомобильного и железнодорожного сообщения, а также в сфере подготовки специалистов. Стороны также обсудили возможность открытия дополнительных авиарейсов.

Отмечается, что в рамках соглашения между АО «Узбекистанские железные дороги» с компанией Deutsche Bahn AG эксперты из Германии будут консультировать узбекских партнеров по вопросам улучшения железнодорожной инфраструктуры.

Напомним, в июле 2019 года руководство Института ядерной физики Академии наук Узбекистана и немецкой компании «Интегра ГмбХ» подписало соглашение о создании совместного предприятия в области ядерной медицины.

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