Кишинёв, , 12:59 — REGNUM

Власти Молдавии ищут альтернативные источники поставок газа из-за возможного прекращения транзита российского голубого топлива через территорию Украины, заявил 7 августа в эфире телеканала TV8 министр экономики республики Вадим Брынзак.

По его словам, молдавские власти ведут работу по данному вопросу по трем направлениям. Первое — пересмотр и продление договора с «Газпромом», чтобы было время закончить строительство газопровода Яссы-Кишинев.

Второе — работа с Болгарией, чтобы получать газ с южной стороны, где завершается строительство газопровода через Турцию и Болгарию. Третий вариант — переговоры с Украиной, в частности, речь идет о возможности создания в украинских хранилищах резервов газа на холодный период времени.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе визита в Москву в феврале 2019 года президент Молдавии Игорь Додон просил главу «Газпрома» Алексея Миллера предоставить Кишеневу скидку на газ в размере 25%.

Свою просьбу он обосновал тем, что Молдавия получила статус наблюдателя в Евразийском экономическом союзе. Он напомнил, что действующий контракт на поставку газа истекает в конце 2019 года, и пора начать переговоры о новом соглашении.

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