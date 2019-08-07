Магас, , 12:58 — REGNUM

Транспортные перевозки в Ингушетии вновь начали осуществляться со старого автовокзала в Назрани. Такое решение было принято республиканскими властями после закрытия судом нового автовокзала, сообщили ИА REGNUM 7 августа в пресс-службе правительства республики.

«В целях обеспечения населения и гостей региона транспортными услугами, правительством республики принято решение перенаправить общественный транспорт муниципального и межрегионального сообщения на территорию бывшего автовокзала г. Назрани и продолжить работу в штатном режиме согласно установленному графику», — говорится в информационном письме пресс-службы.

Ожидается, что работа нового автовокзала будет возобновлена, как только его собственник Аслан Цечоев устранит выявленные прокуратурой нарушения.

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Как сообщало ИА REGNUM, новый автовокзал в Ингушетии, который является самым крупным в СКФО, был закрыт по решению Магасского городского суда, который признал, что на его территории имеются грубые нарушения правил безопасности, касающиеся антитеррористической защищенности.