Тверь, , 12:58 — REGNUM

Мероприятия в рамках Всероссийского Дня льняного поля-2019 пройдут в Тверской области 8 августа, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона. Ожидается, что участие в них примут заместитель председателя правительства РФ Алексей Гордеев, губернатор Тверской области Игорь Руденя, руководство министерства сельского хозяйства РФ, межрегионального общественного фонда «Льняной союз», АО «Лёнпром», эксперты отрасли. Также в регионе ждут, представителей сельхозотрасли из Брянской, Ивановской, Костромской, Вологодской, Новгородской, Псковской, Смоленской, Тульской, Ярославской областей, Татарстана, Удмуртии.

«Лён — традиционная сельскохозяйственная культура для Тверской области. В регионе достаточное количество земель, сейчас активно вводим пашню в сельскохозяйственный оборот. Наша главная задача — обеспечить производство востребованной продукции на наших землях», — отметил глава региона Игорь Руденя.

Программа Дня льняного поля включает в себя посещение Федерального научного центра лубяных культур в Твери. Там гостям продемонстрируют экспертную лабораторию, оборудование для оценки качества тресты и селекции. Выставка достижений льняной отрасли и сельхозтехники расположится в поселке Мирный Торжокского района. Центральным событием Всероссийского Дня льняного поля станет пленарная сессия «Нереализованный потенциал льняного комплекса России: стратегические направления развития».

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить ежегодный рост объемов производства льна и льноволокна. С 2018 года лён включён в перечень культур Тверской области, на которые предоставляется субсидия на оказание несвязанной поддержки. В регионе действует целый комплекс мер поддержки производителям льна, всего с 2017 по 2019 годы на эти цели выделено более 165,5 млн рублей. В регионе разработан проект целевой программы модернизации предприятий отрасли на 2019−2024 годы, которая предусматривает финансирование в 5 млрд рублей.

Результаты есть: в 2018 году в Тверской области производство льноволокна выросло на 12,5%. В этом году производством льна занимаются 15 льносеющих хозяйств, в первичной переработке льносырья занято шесть льнозаводов области в Бежецком, Сонковском, Молоковском, Калязинском и других районах. Сейчас производственные мощности позволяют перерабатывать до 25 тыс. тонн льнотресты.