Москва, , 12:53 — REGNUM

Снижение объема средних зарплат в России связано, прежде всего, связано с усилиями ФНС, который в последние годы существенно усилил контроль за денежными переводами граждан, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

«Кроме того, могли проявиться и первые результаты нового налога на самозанятых, которые получили возможность работать по «упрощенке» — платить 4% — 6% от доходов», — напомнил эксперт.

Порядка 40% трудоспособного населения не платят налогов, так что в ближайшее время стоит ждать дальнейшего закручивания гаек. За последние 10 лет удалось взять под контроль ситуацию с юридическими лицами, находившихся в тени, так что особо сомневаться не приходится — рано или поздно налоги будут платить все.

«Высокие объемы «серых» зарплат в первую очередь связаны с падением реальных доходов населения. Граждане РФ ищут подработку, которая, как правило, не очень большого размера, так что платить из этой суммы еще и налоги многим кажется лишним», — пояснил Николаев.

Как сообщало ИА REGNUM, объем «серых» зарплат в России превысил в 2018 году 13 трлн рублей, что сопоставимо с расходной частью федерального бюджета, составлявшей на тот период 16,8 трлн рублей.

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