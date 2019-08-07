Москва, 7 августа 2019, 12:53 — REGNUM
Снижение объема средних зарплат в России связано, прежде всего, связано с усилиями ФНС, который в последние годы существенно усилил контроль за денежными переводами граждан, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.
Порядка 40% трудоспособного населения не платят налогов, так что в ближайшее время стоит ждать дальнейшего закручивания гаек. За последние 10 лет удалось взять под контроль ситуацию с юридическими лицами, находившихся в тени, так что особо сомневаться не приходится — рано или поздно налоги будут платить все.
Как сообщало ИА REGNUM, объем «серых» зарплат в России превысил в 2018 году 13 трлн рублей, что сопоставимо с расходной частью федерального бюджета, составлявшей на тот период 16,8 трлн рублей.
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