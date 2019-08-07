Тула, , 12:41 — REGNUM

Объём выполненных контактов между российским НПО «Сплав» им. А.Н. Ганичева и Белоруссией за восемь лет превысил 48 млрд рублей, заявил генеральный директор концерна «Техмаш» Владимир Лепин на встрече по военно-техническому сотрудничеству в Туле. Об этом 7 августа сообщает пресс-служба концерна.

Встреча прошла под председательством директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрия Шугаева и председателя Государственного военно-промышленного комитета Белоруссии Романа Головченко.

«Сотрудничество наших стран направлено на повышение обороноспособности и безопасности Союзного государства. За последние 10 лет объем экспорта продукции динамично увеличивался Портфель заказов на текущий момент составляет $373 млн (24,3 млрд рублей — прим. ИА REGNUM )», — сообщил Шугаев.

НПО «Сплав» — одна из ведущих мировых компаний-разработчиков и производителей ракетных систем многократного запуска и одной из ключевых компаний, предоставляющих российское вооружение для мирового рынка в этом сегменте. Объединение было основан в 1945 году. Входит в концерн «Техмаш».

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