Баку, , 12:33 — REGNUM

В июле Грузия импортировала из Азербайджана электроэнергию в объеме 93 млн киловатт/час. Oб этом говорится в информации АО «Коммерческий оператор системы электроэнергии Грузии».

Грузия импортирует электроэнергию из Азербайджана с 1 июля. Резкий рост импорта из Азербайджана связан с низким объемом производства электроэнергии на ГЭС Грузии и увеличением потребления.

Объем импорта электроэнергии в годовом исчислении увеличился в 81 раз или на 91,86 млн киловатт/час.