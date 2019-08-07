Каракас, , 12:26 — REGNUM

В понедельник, 5 августа, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал указ, замораживающий все активы венесуэльского правительства в США. Президент Венесуэлы Николас Мадуро отреагировал на эту меру вчера, 6 августа, назвав ее «новой серьезной атакой» сил «экономического терроризма», стремящихся официально закрепить экономическую, финансовую и торговую изоляцию нефтяной державы, сообщает испанское издание El Mundo. При этом венесуэльские власти заверили, что продолжат переговоры с оппозицией.

«Совершенно очевидно, что правительство Соединенных Штатов и его союзники делают ставку на срыв политического диалога в Венесуэле. Их пугают его результаты и выгоды. В свете этого Венесуэла не позволит тенденциозному увеличению агрессии повредить процессу политического диалога в стране и подтверждает свое неизменное желание достичь национальных договоренностей», — отметило венесуэльское министерство иностранных дел в официальном сообщении. Глава ведомства Хорхе Арреаса зашел еще дальше. «Похоже, что сейчас диалог жив как никогда», — сказал он в ходе пресс-конференции.

Вводя новые санкции, США угрожают наказать любого, кто настаивает на ведении дел с Каракасом и «сыном Чавеса». В частности, речь идет о таких странах, как Россия, Индия и Китай. Послание Трампа выглядит ясным: справиться с венесуэльским кризисом можно лишь безотлагательной сменой правительства, резюмирует El Mundo.