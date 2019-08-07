Симферополь, , 12:10 — REGNUM

В Крыму застраховано более 1,8 миллиона граждан, в реестр медицинских организаций, работающих в сфере обязательного медицинского страхования, включены 97 медицинских организаций. Об этом 7 августа журналистам сообщила и.о. директора Территориального фонда обязательного медстрахования Крыма Ольга Растригина.

«Из них 59 — государственные учреждения, подведомственные министерству здравоохранения Республики Крым», — уточнила специалист.

Она также отметила, что на данный момент на территории республики застраховано более 1,8 млн человек или 96,9% от численности населения.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным правительства РК, территориальный фонд обязательного медицинского страхования Крыма потратит в 2019 году более 1,9 млрд рублей.