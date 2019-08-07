Нур-Султан, , 12:05 — REGNUM

До 5% от активов Национального фонда Казахстана будет переведено в золото. Об этом говорится в поправках президента республики Касым-Жомарта Токаева в указ «О Концепции формирования и использования средств Национального фонда Казахстана», опубликованных на сайте информационно-правовой системы нормативных правовых актов республики.

Согласно новой редакции указа, предлагается перейти от консервативного распределения активов Национального фонда к сбалансированному распределению.

Если ранее 80% активов находилось в облигациях и 20% — в акциях, то новая модель подразумевает 60% — в облигациях, 30% — в акциях, до 5% — в альтернативных инструментах и до 5% — в золоте.

Напомним, 12 июля правительство Казахстана внесло на рассмотрение президента республики новую концепцию формирования Национального фонда. Отмечалось, что перевод части активов в золото позволит защитить Национальный фонд от понижения привлекательности активов в валюте.

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