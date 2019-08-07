Оренбург, , 12:03 — REGNUM

За семь месяцев 2019 года по магистрали Южно-Уральской железной дороги отмечен рост перевозок грузов в контейнерах ДФЭ (TEU). По сравнению с полугодием 2018 года объемы грузовых перевозок увеличились на 27,4%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-центре ЮУЖД.

На фоне общей положительной динамики отмечен существенный спад перевозки нефти и нефтепродуктов — на 57,5%. Значительно увеличение объемов наблюдается в перевозке автомобилей и запчастей (на 111%), химикатов и соды (на 53,2%),

За семь месяцев 2019 года по магистрали ЮУЖД перевезено в общей сложности 130 тыс. груженных контейнеров ДФЭ. Объем грузов увеличился по сравнению с январем — июлем 2018 года на 17,5%. При этом во внутреннем направлении зафиксирован спад — на 0,2%, а в транзитном, экспортном и импортном — рост.