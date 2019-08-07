Москва, , 11:56 — REGNUM

В Москве в 2020 году планируется переселить в новые дома около 15 тыс. участников программы реновации. Сейчас в процессе переезда находится около 13 тыс. человек, сообщили в Стройкомплексе.

Читайте также: В Москве начнут строить жильё по реновации бизнес-класса

По словам заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, введено в эксплуатацию уже 43 жилых дома. Порядка 120 строятся. В программу включено 338 стартовых площадок

«Всего по программе реновации в Москве с 2017 года построено 7,5 млн кв. метров жилья», — отметил Хуснуллин.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве каждая пятая семья, участвующая в программе реновации, допускает возможность докупить дополнительные жилые метры, прибегнув к ипотеке.

Подробнее на эту тему: Реновация в Москве: каждая пятая семья хочет взять ипотеку