Санкт-Петербург, , 11:53 — REGNUM

Первая партия грузов доставлена 7 августа из стран Азии в порты Евросоюза через территорию РФ с помощью нового международного контейнерного транзитного сервиса через морские терминалы на Балтике и Дальнем Востоке. Об этом сообщили ИА REGNUM в логистической компании Maersk (крупнейший в мире оператор контейнерных перевозок).

Контенейрные перевозки Maersk

«Общее транзитное время составило 18 дней, что вдвое быстрее, чем при традиционной перевозке через Суэцкий канал», — подчеркнули в пресс-службе компании.

В рамках совместного проекта Maersk организует сквозную перевозку между Азией и Европой, терминалы Global Ports — перевалку в российских портах, транспортно-экспедиторская компания «Модуль» обеспечивает железнодорожную доставку и таможенное оформление грузов.

В первую партию, прошедшую по новому маршруту, вошли контейнеры с электроникой и комплектующими из Кореи и Японии.

Сначала по морю компания Maersk доставила их к причалам «Восточной стивидорной компании» (ВСК, входит в Global Ports), там контейнеры перегрузили и в составе ускоренного контейнерного поезда отправили на терминал «Петролеспорт» (ПЛП, Санкт-Петербург) по Транссибирской магистрали. Время доставки от ВСК до ПЛП составило всего 9 дней.

«Контейнерный поезд прибыл на терминал АО «Петролеспорт» (входит в Global Ports) 4 августа. Далее партия была перевезена судами Maersk в Гданьск», — отметили в логистической компании.

Новый сервис будет включен в глобальную сеть Maersk под кодом «Азия-Европа-19» (АЕ-19) и станет доступен для клиентов компании во всем мире. Новый маршрут позволит значительно сократить транзитное время и обеспечит ритмичность поставок в страны Северной Европы.

«Впервые контейнеры из Азии достигли получателей в Европе за столь короткое время, использовав ключевые преимущества российских портов, железнодорожной сети РЖД и линейной сети Maersk. Мы рассчитываем, что этот новый путь откроет беспрецедентные возможности для развития торговли между Азией и Европой через территорию России и будет высоко оценен нашими зарубежными клиентами», — прокомментировал руководитель Maersk Eastern Europe Жолт Катона.

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