Киев, , 11:46 — REGNUM

На состояние экономики Украины в настоящий момент сильное влияние оказывают внешние и внутренние долги.

Об этом 7 августа заявил в эфире одного из украинских телеканалов экономический экспертВасилий Фурман.

В частности, Фурман считает, что украинский минфин размещает облигации внутреннего государственного займа под очень высокие 16% годовых.

«У нас большие затрат на обслуживание внешних и внутренних долгов. Этот и следующий год пиковые (по выплатам — ред.). В этом году более 40% бюджетных затрат — это затраты по телу кредитов или по процентам. К сожалению, у нас высокие затраты по обслуживанию этих долгов», — подчеркнул экономист.

Фурман отметил, что долги по облигациям внутреннего государственного займа, которые правительство Украины создает сегодня, идут по очень высоким процентам.

«Шестилетние облигации идут под 16% годовых. Через шесть лет нужно будет выплатить в два раза больше. Сегодня вы привлекаете 100 единиц, а через шесть лет выплатите 200 единиц. Почему высокая цена обслуживания? Потому что государство не реформировано, потому что у нас низкие инвестиционные рейтинги», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 августа министерство финансов Украины заявило о готовности к пиковым выплатам по долгам в сентябре 2019 года.

Отмечается, что на 1 августа сумма средств на Едином казначейском счете составляла 49 млрд грн (1,914 млрд долл), а также дополнительно на валютных счетах Государственной казначейской службы в гривневом эквиваленте 76,8 млрд грн (3 млрд долл).

«Накопленных средств вполне достаточно для обслуживания и выплат государственного долга в ближайшие месяцы, что несколько смягчает вызовы, которые стоят перед министерством финансов, в области управления ликвидностью этого года», — сообщил минфин.

Согласно прогнозным расчетам, к концу 2019 года на погашение и обслуживание внутреннего и внешнего государственного долга нужно направить в эквиваленте гривны 169 млрд грн. (6,604 млрд долл.).

Напомним, государственный и гарантированный государством долг Украины по состоянию на 30 июня 2019 года составил 80,35 млрд долларов. В течение июня сумма долга Украины в долларовом эквиваленте выросла на 1,96 млрд долларов.