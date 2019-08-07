Чебоксары, 7 августа 2019, 11:44 — REGNUM
В Чувашии число уголовных дел по факту длительной невыплаты заработной платы выросло. Сумма установленного следствием ущерба превысили 6,2 млн рублей, сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя следственного управления СКР по Чувашии Олег Дмитриев, подчеркнув, что вопрос невыплаты заработной платы «остаётся острым».
По фактам длительной невыплаты заработной платы в Чувашии в I полугодии 2019 года следственными органами СУ СКР по Чувашии возбуждено 24 уголовных дела, в то время за аналогичный прошлогодний период — 18. Установленная сумма ущерба от невыплаты заработной платы по направленным в суд уголовным делам превысила 6,2 млн рублей.
Напомним, что с 8 января 2019 года вступили в силу изменения в Уголовном кодексе РФ, предусматривающие возможность освобождения от уголовной ответственности лица, впервые совершившего подобное преступление и в течение двух месяцев со дня возбуждения дела в полном объеме погасившего задолженность по зарплате и проценты (денежную компенсацию).
По данным чувашских властей, в настоящее время долги по зарплате в республике составили 101,3 млн рублей перед 2173 работниками в 31 организации. По сравнению с началом года задолженность уменьшилась на 1,9 млн рублей.