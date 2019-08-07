Чебоксары, , 11:44 — REGNUM

В Чувашии число уголовных дел по факту длительной невыплаты заработной платы выросло. Сумма установленного следствием ущерба превысили 6,2 млн рублей, сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя следственного управления СКР по Чувашии Олег Дмитриев, подчеркнув, что вопрос невыплаты заработной платы «остаётся острым».

По фактам длительной невыплаты заработной платы в Чувашии в I полугодии 2019 года следственными органами СУ СКР по Чувашии возбуждено 24 уголовных дела, в то время за аналогичный прошлогодний период — 18. Установленная сумма ущерба от невыплаты заработной платы по направленным в суд уголовным делам превысила 6,2 млн рублей.

«Вмешательство следователей помогло погасить этот долг перед работниками на сумму более 1,3 млн рублей. Кроме того, по ходатайству следователей наложен арест на имущество фигурантов дел общей стоимостью более 2,2 млн рублей», — сказал Олег Дмитриев.

Напомним, что с 8 января 2019 года вступили в силу изменения в Уголовном кодексе РФ, предусматривающие возможность освобождения от уголовной ответственности лица, впервые совершившего подобное преступление и в течение двух месяцев со дня возбуждения дела в полном объеме погасившего задолженность по зарплате и проценты (денежную компенсацию).

«Нововведения позволили в I полугодии 2019 года прекратить семь уголовных дел о невыплате зарплаты в связи с полным погашением причиненного работникам ущерба», — отметил Олег Дмитриев.

По данным чувашских властей, в настоящее время долги по зарплате в республике составили 101,3 млн рублей перед 2173 работниками в 31 организации. По сравнению с началом года задолженность уменьшилась на 1,9 млн рублей.