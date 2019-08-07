Москва, 7 августа 2019, 11:43 — REGNUM
В России доля тех, кто так или иначе получает доход в «серой» зоне, составляет 30%. Нередки случаи, когда у безработного в Москве украли сумку с несколькими миллионами рублей. Факт остается фактом — жители России не так бедны, как кажется, доходы граждан, идущие мимо казны, составляют не менее $200 млрд, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.
Налоговый пресс в России значительно ниже, чем дает официальная статистика, а реальные частные доходы российских граждан значительно выше. Основные доходы казна в России исторически имеет с экспорта природных ресурсов.
Как сообщало ИА REGNUM, в России в 2018 году объем серых зарплат достиг 13 трлн рублей. Эта цифра сопоставима с расходной частью федерального бюджета, которая на тот период составляла 16,8 трлн рублей.
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