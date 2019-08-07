Москва, , 11:43 — REGNUM

В России доля тех, кто так или иначе получает доход в «серой» зоне, составляет 30%. Нередки случаи, когда у безработного в Москве украли сумку с несколькими миллионами рублей. Факт остается фактом — жители России не так бедны, как кажется, доходы граждан, идущие мимо казны, составляют не менее $200 млрд, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

«При этом Всемирный банк дает еще более высокую цифру — $300 млрд. Из стран Евросоюза в этом отношении нам наиболее близка Италия, а из стран СНГ — Казахстан. Вероятно, власти данная ситуация устраивает, бюджет в профиците, легче взять налоги с 20 промышленных холдингов, чем заниматься теневой экономикой», — пояснил эксперт.

Налоговый пресс в России значительно ниже, чем дает официальная статистика, а реальные частные доходы российских граждан значительно выше. Основные доходы казна в России исторически имеет с экспорта природных ресурсов.

«Граждане РФ не должны жить и зарабатывать на свой страх и риск. Стоит отменить НДФЛ со спекуляций на рынке акций и налог на дивиденды, последние ведь уже платятся с чистой прибыли компаний, то есть, после уплаты налога на прибыль», — высказал свое мнение Разуваев.

Как сообщало ИА REGNUM, в России в 2018 году объем серых зарплат достиг 13 трлн рублей. Эта цифра сопоставима с расходной частью федерального бюджета, которая на тот период составляла 16,8 трлн рублей.

Читайте также: В России за год выдано 13 трлн рублей «в конвертах»