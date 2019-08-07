Каракас, , 11:39 — REGNUM

Объем государственного долга Венесуэлы составляет примерно $160 млрд. Об этом заявил член постоянного комитета Национальной ассамблеи (однопалатного парламента) Венесуэлы по вопросам финансов и экономического развития Луис Стефанелли, передает 7 августа радиостанция Union Radio.

По скромным подсчётам, отметил он, государство накопило не менее $130 млрд долгов, а по смелым оценкам — до $198 млрд. Среднее значение, таким образом, составляет $160 млрд.

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В своих оценках Стефанелли сослался на мнения экспертов-экономистов и доклад парламента о внешнем долге. Напомним, что венесуэльский парламент контролируют противники действующего президента Николаса Мадуро.

Как сообщало ИА REGNUM, в последние годы Венесуэла переживает политический и экономический кризис, который усугубляют санкции США. Так, в июле экспорт нефти из Венесуэлы упал на 17,5%.

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