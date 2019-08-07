Москва, , 11:35 — REGNUM

Центральный банк России после начала санации Московского индустриального банка обнаружил там «единый центр управления полетами» за 80 млрд рублей, сообщают 7 августа «Ведомости» со ссылкой на заместителя председателя ЦБ Василия Поздышева.

По его словам, после введения в банке временной администрации, свои долги перестали обслуживать в нем около 50 заемщиков, которые «вроде бы никак не были связаны ни с банком, ни друг с другом, находились в разных регионах и вели разную деятельность».

Выяснилось, что всю финансовую отчетность для этих заемщиков готовила одна и та же компания — УК «Инвестиции. Финансы. Капитал» (ИФК), генеральным директором которой был заместитель главбуха кредитного учреждения. Кроме того, в помещении банка нашли сервер ИФК.

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«Похоже на то, что все эти заемщики управлялись так называемым «единым центром управления полетами», который находился в банке», — сказал Поздышев, добавив, что около 80 млрд рублей приходится именно на этих заемщиков.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2019 года ЦБ РФ отправил Московский индустриальный банк на санацию. Временно управляющим банком, согласно приказу ЦБ, назначена управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора. Первым делом МинБанк получит от ЦБ средства на поддержание ликвидности. МинБанк находится на 33-ем месте по размеру активов.

Отметим, что новый механизм оздоровления банков был запущен в 2017 году. Санацией занялась управляющая компания, на 100% принадлежащая регулятору — Фонд консолидации банковского сектора.

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