Казань, , 11:33 — REGNUM

Арбитражный суд Татарии 15 августа 2019 года начнёт разбирать иск ГУ МЧС РФ по РТ к застройщику — ООО «Фон», принадлежащему Анатолию Ливаде — фигуранту уголовного дела о хищении 2,3 млрд рублей у 3,2 тыс. дольщиков. Ведомство требует не только определить его долю в проблемном ЖК «МЧС», признать права собственности за Российской Федерацией, обязать передать документацию, но и взыскать свыше 219 млн рублей убытков, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Главное Управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Республике Татарстан (ОГРН 1 041 630 231 741, ИНН 1 660 075 068) обратилось к обществу с ограниченной ответственностью «ФОН» (ОГРН 1 021 603 148 500, ИНН 1 656 008 446) с иском об определении доли участника, признании права собственности за Российской Федерацией, об обязании передать документацию, о взыскании убытков в размере 219 773 864 рубля», — отмечается в определении суда.

Третьими лицами в деле выступают Уральский региональный центр МЧС России, Управление Росреестра по РТ, Росимущество и межрегиональное территориальное управление Росимущества по РТ и Ульяновской области.

Напомним, строительство второго дома ЖК было начато компанией в 2012 году, дом планировалось сдать в 2016 году, но до сих пор он недостроен. У компании — финансовые проблемы и стройка остановилась. С декабря 2018 года начались переговоры с новым подрядчиком, а в 2019 году между республиканским Фондом поддержки дольщиков, ООО «Фон», ООО «Комосстрой Казань специализированный застройщик», а также управлением капитального строительства и реконструкции Казани было подписано соглашение. Второй дом рассчитан на 527 квартир — семь жилых блоков и восемь нежилых, в блоке «А» — 87 квартир, сдать его планируют до июня 2019 года.

Ранее ГУ МЧС по РТ уже судилось с застройщиком, требуя определить его долю в инвестдоговоре на три недостроя ЖК «МЧС».

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