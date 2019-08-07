Москва, , 11:32 — REGNUM

Правительство РФ внесло в Госдуму на ратификацию Протокол о внесении изменений в Соглашение между правительством РФ и правительством Таджикистана о сотрудничестве в сфере поставок нефтепродуктов, передает корреспондент ИА REGNUM 7 августа.

Документом предусматривается возможность уточнения утвержденных индикативных балансов при условии учета обоснованного изменения внутреннего потребления нефтепродуктов на территории Таджикистана.

Также закрепляется обязанность таджикистанской стороны представлять российской стороне предложения по формированию индикативных балансов на следующий календарный год и информацию о выполнении индикативных балансов за 9 месяцев и об их ожидаемом выполнении за текущий календарный год.

Декларирование нефтепродуктов, вывозимых с территории Российской Федерации в Республику Таджикистан, осуществляется без применения временного периодического таможенного декларирования, установленного законодательством Российской Федерации. Исключение делается для случаев вывоза нефтепродуктов, поставляемых смешанными видами транспорта с использованием трубопроводного транспорта в соответствии с индикативными балансами.

При этом для освобождения от уплаты вывозных таможенных пошлин учет нефтепродуктов осуществляется таможенными органами Российской Федерации в отношении объема нефтепродуктов, не превышающего в совокупности с накопленным объемом нефтепродуктов, задекларированных без уплаты вывозных таможенных пошлин, объем нефтепродуктов, указанный в индикативных балансах.

Протоколом также предусматриваются сроки подачи временной и полной таможенных деклараций, а также отзыва временной таможенной декларации, поставка по которой не производилась в заявленный декларантом (таможенным представителем) месяц поставки, и последствия по уплате вывозных таможенных пошлин при подаче полной таможенной декларации на нефтепродукты по истечении указанных в протоколе сроков.