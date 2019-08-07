Балаково, Саратовская область, , 11:30 — REGNUM

В июле 2019 года энергоблоки Балаковской АЭС в городе Балаково Саратовской области выработали 2 млрд 855,58 млн кВт∙ч электроэнергии, что на 105,8% выше плана ФАС. Дополнительная выручка составила 158,6 млн рублей. Как сообщает управление информации и общественных связей Балаковской АЭС, потребителям отпущено 2,725 млн кВт∙ч — это 106,3% к плану ФАС. Коэффициент использования установленной мощности (КИУМ) в июле составил 95,95% (план — 90,65%).

Балаковская АЭС Управление информации и общественных связей Балаковской АЭС

Всего же за 34 года безопасной и надежной работы энергоблоки Балаковской атомной станции выдали в энергосистему страны более 806 млрд кВт∙ч электроэнергии. Этого количества достаточно для обеспечения потребления Московской области в течение 18 лет.

В настоящее время в работе находятся три энергоблока с суммарной нагрузкой 3195 МВт. Энергоблок №3 Балаковской АЭС остановлен для проведения планово-предупредительного ремонта.