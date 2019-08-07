Киев, , 11:25 — REGNUM

На сегодняшний день «потолок» роста внутреннего валового продукта (ВВП) Украины находится на уровне 3−4%. Об этом 7 августа заявил в эфире одного из украинских телеканалов экономический эксперт Василий Фурман.

Эксперт напомнил, что по прогнозам Нацбанка Украины в этом году рост ВВП составит 3%.

«А в начале 2010-ых годов у нас было и 10% роста ВВП. Вопрос в том, как используется этот экономический рост. Сегодня 3−4% роста ВВП — наш потолок. В Румынии в прошлом году рост был 7%, поляки показали экономический рост на 6%. Сегодня экономический рост в нашей стране сдерживается структурными проблемами — непобежденной коррупцией», — сказал Фурман.

ИА REGNUM напоминает, что ранее в Нацбанке Украины заявили, что экономика страны будет выглядеть немного лучше во втором полугодии, чем ожидал регулятор. Причинами этого являются сильный внутренний спрос и хороший урожай, отметили в НБУ. Кроме того, внешняя среда в этом году выглядит лучше, чем в прошлом — сильно подешевел газ, на высоком уровне держатся цены украинских экспортных товаров — руды и зерна.

Международный валютный фонд (МВФ) в конце июля опубликовал прогноз, согласно которому в 2019 году ВВП Украины вырастет на 2,7%, а в 2020-м — на 3%.

В администрации Зеленского заявили, что драйвером роста ВВП Украины может стать открытие рынка земли, которое планируется в этом году. По оценке из лагеря президента Украины, разные подходы открытия земельного рынка могут ускорить рост ВВП Украины от0,5%до 3% в год.