Саратов, , 11:18 — REGNUM

На 68% Саратовская область готова к отопительному сезону. Об этом, как передает ИА «Версия-Саратов», рассказал министр строительства и ЖКХ Саратовской области Павел Мигачев на пресс-конференции.

«Технически в регионе готово более 2 тысяч теплоисточников, 5 тысяч объектов соцсферы. Более 8 тысяч многоквартирных домов. По Саратову готовность к отопсезону — 76%», — сообщил Павел Мигачев.

По сообщению министра, сейчас в Саратове ведется масштабный ремонт коммуникаций. Компания «Т Плюс», которая объединяет тепловые активы Саратовской области, работает на десяти участках.

«Министерство провело уже 5 зональных совещаний, где рассматривается вопрос подготовки к отопительному сезону. Задача — вовремя войти в сезон. Переводим дома на автономное отопление, уходя от старых котельных. Такой вариант намного удобнее для людей — в любое время можно включить или выключить отопление. В будущем мы планируем полностью перейти на автономное отопление», — поясним министр.

Напомним, что энергетики саратовского филиала «Т Плюс» уже заменили в областном центре около 20 км теплосетей.